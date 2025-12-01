Cómo va a estar el clima la primera semana de diciembre: hasta cuándo llueve y qué día vuelve el “veranito” a Buenos Aires

Después de varios días grises y con temperaturas más bajas de lo habitual, diciembre empieza con cambios en el tiempo. Entre nubes, posibles lluvias y el regreso paulatino del calor, así se perfila la primera semana del mes en Buenos Aires.

Hasta cuándo llueve en Buenos Aires. Foto: NA (Juan Vargas)

Luego de un fin de semana marcado por el mal tiempo y un fuerte descenso de la temperatura en el AMBA, arranca la semana y diciembre seguirá por el mismo camino. Sin embargo, a medida que pasen los días, el sol volverá a asomar y las máximas superarán los 30 grados. ¿Cómo estará el clima durante esta primera semana?

En pleno verano, el calor parece hacerse desear y las máximas cercanas a los 20 grados todavía les dan una alegría extra a los team frío. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas irán subiendo y empezarán a sentirse con más fuerza con la llegada de un mes festivo.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: Mateos Pepe/Ulan/Pool / Latin Am

Cómo estará el clima durante la primera semana de diciembre

Lunes 1 de diciembre

El mes de diciembre arranca con lluvias, con una probabilidad de entre el 40% y el 70% durante la mañana. Hacia el mediodía, las chances bajan al 10%–40% y se mantendrán en ese rango durante la tarde, cuando incluso podrían aparecer algunos momentos de sol. Por la noche, el clima mejora y el cielo seguirá nublado. La mínima será de 19 grados y la máxima de 23.

Martes 2 de diciembre

Para el martes, las lluvias se despiden y no hay probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, el sol seguirá ausente porque el cielo estará mayormente nublado. Las temperaturas empezarán a subir de a poco, con una mínima de 16 grados y una máxima de 27.

Miércoles 3 de diciembre

El miércoles llegará con sol y se convertirá en el primer día realmente agradable de diciembre. Las temperaturas seguirán en ascenso, con una mínima de 18 grados y una máxima de 28.

Vuelve el calor a Buenos Aires. Foto: Unsplash.

Jueves 4 de diciembre

El jueves también habrá sol y las temperaturas seguirán en alza, con una mínima de 20 grados y una máxima de 30, acercándose a uno de los días más cálidos de la semana.

Viernes 5 de diciembre

Para ir cerrando la semana, llega el día más cálido de todos, con una mínima de 21 grados y una máxima de 31. Más allá de las altas temperaturas, el cielo estará mayormente nublado.

Sábado 6 de diciembre

El sábado llegará un leve respiro para quienes sufren el calor, aunque las temperaturas se mantendrán altas, con una mínima de 23 y una máxima de 27 grados. Habrá momentos de sol, aunque las nubes también dirán presente.

Pronóstico del tiempo. Foto: Servicio Meteorológico Nacional.

En resumen, la primera semana de diciembre irá dejando atrás el gris y el fresco para darle paso, de a poco, al calor típico del verano porteño. Entre días nublados, algunos rayos de sol y máximas que volverán a trepar por encima de los 30 grados, todo indica que el clima empieza a acomodarse para un mes lleno de planes al aire libre.