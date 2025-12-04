Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de diciembre de 2025

Clima Formosa

Durante la mañana en Formosa, se pronostica un clima parcialmente nuboso con una sensación térmica que irá ascendiendo desde los mínimos de 7.9°C. El día comenzará con vientos que alcanzarán una velocidad promedio de hasta 9 km/h, haciendo que la jornada matutina sea relativamente fresca. Será ideal para planificar actividades al aire libre en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 20.5°C, ofreciendo un ambiente más cálido en comparación con la mañana. Sin embargo, el cielo se mantendrá con nubes dispersas. A medida que avance la tarde, el viento ganará fuerza con rachas de hasta 17 km/h, una ocasión óptima para disfrutar del aire libre mientras el clima se mantiene estable. Hacia la noche, se mantendrá el panorama parcialmente nuboso, pero con una progresiva disminución de la temperatura que invita a abrigarse más.