Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de diciembre de 2025

Clima de hoy

Mañana con clima parcialmente nuboso en La Pampa

Hoy en La Pampa, la clima estará caracterizada por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se registrarán en los 7.1°C, por lo que se recomienda llevar un abrigo si va a salir temprano. A medida que avance la mañana, el clima se mantendrá estable, sin precipitaciones significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde se espera que las condiciones continúen siendo de cielo parcialmente nuboso. Sin embargo, las máximas podrían llegar hasta 18.4°C, ofreciendo un ambiente un poco más cálido. No se prevén lluvias para esta jornada, de modo que será un buen día para actividades al aire libre. Para la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, y las temperaturas comenzarán a descender de nuevo. Vientos ligeros soplarán del norte, con velocidades de hasta 14 km/h.

Observaciones astronómicas

Este jueves 4 de diciembre de 2025, los amantes de la astronomía podrán disfrutar de un cielo mayormente despejado. El amanecer civil será alrededor de las 07:12 AM, mientras que el atardecer está previsto para las 06:42 PM. La fase lunar será creciente, ideal para la observación nocturna.