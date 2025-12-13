Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

Clima actual

Hoy, el clima en Buenos Aires será en su mayoría parcialmente nuboso. Durante la mañana, se prevén condiciones climáticas estables, con temperaturas alcanzando un mínimo de 5.6°C. La mañana se mantendrá sin precipitaciones significativas, por lo que es un buen momento para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, las condiciones continuarán siendo mayormente parciales a nubladas, con temperaturas que podrían subir hasta los 15.7°C. El viento será de consideración, alcanzando una máxima velocidad de 21 km/h. Es importante tener a mano una chaqueta para protegerse de la brisa.

A medida que avance la noche, las temperaturas disminuirán y el viento calmará, ofreciendo una noche tranquila. Es un buen momento para disfrutar de actividades bajo techo.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Es recomendable llevar una bebida caliente para las primeras horas de la mañana, debido a las bajas temperaturas. Durante la tarde, aprovecha el clima moderado para salir, pero mantente alerta a cambios repentinos.