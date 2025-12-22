Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Clima en Catamarca

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de diciembre de 2025

El clima en Catamarca estará parcialmente nuboso durante la mañana. Con una temperatura mínima de 6.4°C, el ambiente será fresco, resultando en una sensación térmica agradable. Es destacable que hoy no hay probabilidad de lluvias. El viento máximo llegará a 10 km/h, por lo que la brisa podría sentirse suave pero constante, algo que definitivamente ayudará a que el clima se mantenga agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde y noche, se prevé un incremento en la temperatura alcanzando un máximo de 18.8°C. La humedad relativa será de aproximadamente 37%, manteniendo las condiciones del clima mucho más secas que el promedio habitual. Se garantiza que no habrá precipitaciones, por lo que es un buen día para actividades al aire libre. Es recomendable llevar abrigo, ya que aunque el día será cálido, las noches podrían ser algo frescas. El viento alcanzará máximos de 21 km/h, lo que acompañará el clima seco de la tarde. Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:33.

“El estado del tiempo de hoy brinda un excelente ámbito para disfrutar de las actividades al aire libre en Catamarca”