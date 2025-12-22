Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Pronóstico del clima para la mañana

En la mañana de hoy, Ciudad De Buenos Aires experimentará un cielo mayormente despejado con temperaturas que comenzarán a incrementar desde los 8.6°C, alcanzando un máximo de 16°C más adelante. Durante estas horas, se registrará una humedad relativa que no superará el 78%, proporcionando una sensación de frescura que será acompañada por vientos suaves alcanzando hasta los 8 km/h. Esto hará que el día sea placentero y activo para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avanza la tarde, se espera que el cielo continúe despejado. Las temperaturas permanecerán constantes cerca de los 16°C, antes de empezar a descender al inicio de la noche. Los vientos seguirán siendo ligeros, alcanzando una velocidad máxima de 8 km/h. No se anticipan precipitaciones, lo que garantiza una continuidad de clima estable y agradable para la jornada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de diciembre de 2025

El amanecer en Ciudad De Buenos Aires está previsto para las 07:57, mientras que el atardecer será a las 17:50, ofreciendo un día suficientemente largo para disfrutar. Este tiempo, unido al clima despejado, creará las condiciones perfectas para observaciones astronómicas nocturnas. Es un buen día para disfrutar las vistas al cielo y aprovechar el clima agradable.