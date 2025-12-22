Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Clima hoy

Pronóstico del clima en Misiones para la mañana de hoy

En Misiones, para la mañana de este lunes 22 de diciembre de 2025, el día se presentará con cielos parcialmente nubosos y temperatura mínima de 6.8°C. La máxima alcanzará los 18.2°C, haciendo de la jornada un día fresco. No se esperan precipitaciones. La humedad alcanzará un nivel máximo de 97%, por lo que el ambiente se presentará húmedo. Los vientos estarán soplando levemente del sector sudeste, con una velocidad máxima de 9 km/h, por lo que la sensación de frío podría aumentar ligeramente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

En cuanto a la tarde, el cielo seguirá con algunas nubes, pero gradual tendencia a despejarse. La temperatura será más estable, rondando los 17°C. Se mantendrán condiciones similares durante la noche, con la temperatura bajando lentamente.

La clima se mantendrá estable, sin precipitaciones, y las condiciones de viento serán similares, con un leve predominio del sudeste. En general, un día sin sobresaltos en el clima.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Misiones

Es recomendable llevar un abrigo ligero al salir durante la mañana. Considera tener un paraguas a mano si te quedas fuera hasta la noche para evitar sorpresas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de diciembre de 2025

Hoy en Misiones, el amanecer será a las 6:56 AM y el ocaso se producirá a las 5:57 PM. El día será considerablemente más largo que el promedio, observándose un total de 11 horas y 1 minuto de luz solar. Este será un buen día para observaciones astronómicas después del anochecer.