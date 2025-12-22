Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo para hoy en la mañana en San Juan

La mañana en San Juan se presenta con un clima fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 9.2°C y los 20.4°C, mientras que el cielo estará parcialmente nuboso. La humedad rondará el 61%. Los vientos soplarán a una velocidad moderada de hasta 11 km/h. Se espera un día sin lluvias, perfecto para actividades al aire libre sin preocupaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde y noche, las condiciones del clima en San Juan se mantendrán similares, con el cielo mayormente despejado y temperaturas agradables. La máxima de 20.4°C se alcanzará cerca del mediodía y comenzará a descender posteriomente. Los vientos se incrementarán ligeramente a 17 km/h, brindando una brisa refrescante durante las últimas horas del día.

Observaciones astronómicas

Hoy, el sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. Será un día ideal para disfrutar del atardecer o planificar actividades que aprovechen las horas de luz diurna.