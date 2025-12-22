Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Clima actual

En Santa Cruz, durante la mañana de este lunes, el clima se presentará parcialmente nuboso. Las temperaturas variarán desde los 3.4°C a los 7.3°C, mientras la probabilidad de precipitaciones será del 0%, y la humedad alcanzará el 80% según los datos. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 30 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

A medida que avance el día en Santa Cruz, se mantendrán las nubes parciales, aunque sin precipitaciones relevantes. Las máximas se mantendrán en torno a los 7.3°C y los vientos serán algo más intensos llegando hasta los 49 km/h en sus rachas máximas. Al caer la noche, la temperatura tenderá a descender, pero no de manera drástica.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de diciembre de 2025

El sol se elevará en el horizonte a las 09:40 y se ocultará a las 17:34, propiciando una jornada de varias horas de luz, ideal para actividades al aire libre si el viento lo permite. No habrá fases lunares relevantes para observar durante esta jornada.