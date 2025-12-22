Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Clima actual

lunes, 22 de diciembre de 2025, 06:03

En Santa Cruz, durante la mañana de este lunes, el clima se presentará parcialmente nuboso. Las temperaturas variarán desde los 3.4°C a los 7.3°C, mientras la probabilidad de precipitaciones será del 0%, y la humedad alcanzará el 80% según los datos. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 30 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

A medida que avance el día en Santa Cruz, se mantendrán las nubes parciales, aunque sin precipitaciones relevantes. Las máximas se mantendrán en torno a los 7.3°C y los vientos serán algo más intensos llegando hasta los 49 km/h en sus rachas máximas. Al caer la noche, la temperatura tenderá a descender, pero no de manera drástica.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de diciembre de 2025

El sol se elevará en el horizonte a las 09:40 y se ocultará a las 17:34, propiciando una jornada de varias horas de luz, ideal para actividades al aire libre si el viento lo permite. No habrá fases lunares relevantes para observar durante esta jornada.