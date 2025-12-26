Alerta por tormentas fuertes en Buenos Aires y otras seis provincias: cómo estará el clima este viernes 26 de diciembre según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó advertencias por precipitaciones fuertes para este viernes en varias zonas del país. Los detalles.

Lluvia, tormenta, clima. Foto: Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este viernes.

El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo, afectará a regiones del suroeste de la provincia de Buenos Aires, y zonas de La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Jujuy y Salta.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

Qué dice el alerta por tormentas fuertes en Buenos Aires

Para estas zonas, el SMN indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Recomendaciones del SMN: