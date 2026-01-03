Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 3 de enero de 2026

Clima local

Esta mañana en Tucumán, el clima presentará un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C, ofreciendo una mañana fresca ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, las condiciones pueden cambiar rápidamente, por lo que se recomienda llevar un abrigo ligero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde, se anticipa que el clima continúe con un cielo parcialmente nuboso, alcanzando máximas estimadas de 22.4°C. Los vientos serán leves, con una velocidad máxima de alrededor de 7 km/h, lo que no debería causar ninguna interrupción significativa en las actividades diarias.

Al caer la noche, las temperaturas descenderán lentamente, creando un ambiente más fresco y agradable para descansar. Asegúrate de mantenerte actualizado con el tiempo para evitar sorpresas durante el día.