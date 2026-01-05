Alerta climática: advierten que en 2026 se alcanzará una temperatura global récord y será uno de los años más calurosos

El Met Office, la agencia meteorológica del Reino Unido, estimó que la temperatura media mundial se ubicará 1,46 °C por encima de los niveles preindustriales.

Ola de calor en Europa. Foto: EFE

Las proyecciones internacionales anticipan que la temperatura global alcanzará niveles récord en 2026, posicionándolo entre los años más calurosos jamás documentados.

El Met Office, la agencia meteorológica del Reino Unido, estimó que la temperatura media mundial se ubicará 1,46 °C por encima de los niveles preindustriales. Esta cifra representa un escenario crítico para el planeta, apenas por debajo del máximo histórico de 1,55 °C registrado en 2024.

El rango posible de temperaturas global para el nuevo año oscila entre 1,34 °C y 1,58 °C, dentro de un contexto de calentamiento sostenido que marcaría casi un récord.

Calor. Foto: REUTERS

El cálculo se realiza en base a la serie observacional de temperaturas medias globales, la cual abarca desde 1850. Esta permite identificar tendencias de temperaturas globales que se acentuaron en las últimas décadas, con nuevos récords.

Cuatro años consecutivos superando umbrales críticos

Adam Scaife, jefe del equipo de pronóstico global del Met Office, explicó que “es probable que los últimos tres años hayan superado los 1,4 °C y prevemos que 2026 sea el cuarto año consecutivo en que esto ocurra”.

El experto agregó que antes de este aumento repentino, la temperatura global anterior no había superado los 1,3 °C. Esta aceleración del calentamiento marca un punto de inflexión en la crisis climática.

Nick Dunstone, responsable principal del pronóstico, afirmó: “En 2024 se registró la primera superación temporal de 1,5 °C y nuestro pronóstico para 2026 sugiere que esto es posible de nuevo”.

La advertencia subraya la rapidez con la que el planeta se acerca al objetivo de 1,5 °C establecido en el Acuerdo de París.

Calor. Foto: REUTERS

El desafío del Acuerdo de París ante la temperatura global récord

El Acuerdo de París, adoptado en 2015 durante la COP21, establece como meta limitar el aumento de la temperatura media global a 2 °C.

Este propone “esforzarse para limitar este aumento a incluso más de tan solo el 1,5 °C”, según la ONU. El compromiso, que entró en vigor en noviembre de 2016, cuenta con la adhesión de 194 partes.

Los países deben revisar cada cinco años sus planes nacionales para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Estos planes, denominados Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN), incluyen tanto políticas de reducción de emisiones como estrategias para aumentar la resiliencia ante fenómenos extremos.

El acuerdo también prevé financiación para que los países en desarrollo puedan mitigar el calentamiento global. La ONU destaca que “el acuerdo proporciona un marco duradero con afán de dirigir el esfuerzo global durante las próximas décadas”.

Los riesgos de superar el umbral de 1,5 °C y alcanzar una temperatura global récord

La comunidad científica advierte que superar el umbral de 1,5 °C aumenta el riesgo de impactos severos relacionados con el cambio climático. Cada fracción de grado adicional contribuye a agravar los efectos adversos y complica la tarea de limitar el daño.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) estimó que el nivel actual de calentamiento global se sitúa en 1,37 °C respecto a la media del período 1850-1900.

Los datos utilizan información de la última década y proyecciones para 2015-2034. Según el Met Office, “la ciencia ha advertido repetidamente que un calentamiento superior a 1,5 °C conlleva un aumento de los impactos climáticos y eventos meteorológicos extremos, además de limitar las opciones de adaptación”.

Las principales causas del calentamiento global

La Organización de las Naciones Unidas vincula el aumento de temperaturas con la actividad humana:

Emisiones de dióxido de carbono procedentes del uso de gasolina para vehículos

Emisiones de metano derivadas de diversas actividades industriales

Uso de carbón para calefacción de edificios y generación de energía

Gases de efecto invernadero liberados por procesos productivos

El proceso de revisión del Acuerdo de París busca incentivar medidas más ambiciosas. En 2023, el primer balance mundial evaluó los avances realizados y alentó a los países a reforzar sus acciones climáticas.

La puesta en práctica del tratado resulta fundamental para cumplir con los objetivos climáticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.