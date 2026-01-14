Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico del tiempo para la semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y advirtió que se esperan lluvias y tormentas para este jueves 15 de enero de 2026.

Los especialistas del SMN indicaron que se prevé entre un 10 y 40% de probabilidades de chaparrones por la mañana y la misma probabilidad de tormentas aisladas por la tarde. No obstante, la temperatura mínima será de 23° y la máxima de 30°.

Se esperan lluvias y tormentas para este jueves 15 de enero de 2026. Foto: NA (Damián Dopacio)

El pronóstico del tiempo para la semana en CABA

Jueves 15 de enero : hay entre 10 y 40% de probabilidades de chaparrones por la mañana y la misma probabilidad de tormentas aisladas por la tarde. Mínima será de 23° y la máxima de 30°.

Viernes 16 de enero : ligeramente nublado durante todo el día con una mínima de 18° y una máxima de 28°.

Sábado 17 de enero : mínima de 19° y máxima de 32° con cielo ligeramente nublado en la mañana y algo nublado en la tarde.

Domingo 18 de enero: hay 10% de probabilidades de precipitaciones durante todo el día con cielo mayormente nublado. Mínima de 21° y máxima de 28°.

Alerta meteorológica en 15 provincias del país

El sitio especializado ‘Meteored’ señaló que el frente frío seguirá durante este jueves 15 avanzando por la franja centro y norte del país, desplazando la masa de aire calurosa y muy húmeda que se encuentra instalada.

Las zonas con presencia de tormentas de variada intensidad son: La Pampa, San Luis, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, gran parte de la PBA, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, el este de: Catamarca, La Rioja y San Juan.

Con estas tormentas, se espera una intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

El frente frío seguirá durante este jueves 15 avanzando por la franja centro y norte del país. Foto: NA (Daniel Vides)

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual, según la alerta temprana emitida por el SMN.

El cierre de la semana dará paso a un ambiente mucho más estable en el centro del país, cielo mayormente despejado, y el consecuente cambio (descenso) de las temperaturas post paso del frente frío.

Esta masa de aire renovada dejará para la Costa Atlántica Bonaerense, por ejemplo, valores de entre 14 y hasta 26°, mientras que en el AMBA estarán entre los 16 y 29°. El extremo norte del país aún se verá afectado por tormentas este viernes 16 de enero.

El pronóstico en la zona de los incendios en Chubut

Incendios forestales en la provincia de Chubut. Foto: REUTERS

Rige alerta amarilla por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, no descartando intensidades superiores de manera local para: Neuquén, Río Negro, Chubut, norte y centro de Santa Cruz.

Esto incluye al área con los dos focos principales de fuego: el Parque Nacional los Alerces y el de Puerto Patriada-El Hoyo-Epuyén.

Las ráfagas fuertes de viento son una clara condición meteorológica adversa, ya que estas favorecen: el avance peligroso de las llamas, la propagación del fuego y la generación de nuevos focos por la voladura de pavesas.