Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 13 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa

Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 9 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Norte 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Noreste 6 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 10 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 16°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol18:20
Horas de luz10h 14m
Fase lunarMenguante
Iluminación14%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 13 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:06 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 13 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 10 - 23 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 7 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Este 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 4 - 5 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 5 - 7 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° Norte 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Norte 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Norte 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Norte 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Norte 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Norte 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Norte 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Norte 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Noreste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Noreste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 12° 12° Noreste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Noreste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Noreste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noroeste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.