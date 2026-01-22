Se viene una tormenta eléctrica en Argentina. Foto: Unsplash.

Buenos Aires afronta distintos fenómenos en paralelo: la ola de calor golpea con fuerza el AMBA, mientras que una importante alerta amarilla se activó para este jueves 22 de enero por una poderosa tormenta que se acerca a distintas localidades.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se acerca un importante diluvio, que estará acompañado de otros fenómenos como ráfagas de viento y hasta actividad eléctrica.

Lluvias y tormentas. Foto: Freepik

La alerta amarilla que está vigente incluye el grueso de partidos de la zona sur de la provincia, además de otros puntos que limitan con La Pampa.

Según el SMN, las tormentas se darán desde la tarde y permanecerán también a lo largo de la noche. “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas”, detalla el comunicado.

Además, indicaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

Las zonas de Buenos Aires afectadas por lluvias y tormentas eléctricas

Las zonas de Buenos Aires bajo alerta por tormentas son:

Trenque Lauquen, Pellegrini, Tres Lomas, Salliqueló, Adolfo Alsina, Puan, Guamini, Daireuax, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Pringles, Villarino, Patagones, Monte Hermoso, Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves, San Cayetano, Necochea y Lobería.

Alerta amarilla por tormentas sobre Buenos Aires. Foto: SMN

Cómo va a estar el clima el resto de la semana en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad, el clima estará marcado por una alerta por temperaturas extremas:

Jueves 22 de enero : mínima de 23 °C y máxima de 32 °C. Cielo entre algo y ligeramente nublado, con ráfagas de vientos que podrán alcanzar los 50 km/h durante la noche.

Viernes 23 de enero : mínima de 24 °C y máxima de 33 °C. Cielo parcialmente nublado todo el día y ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la tarde y noche.

Sábado 24 de enero : mínima de 26 °C y máxima de 34 °C. Cielo parcialmente nublado y vientos de entre 13 y 31 km/h.

Domingo 25 de enero: mínima de 24 °C y máxima de 34 °C. Se espera un cielo parcialmente nublado, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h a la mañana.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

Las otras provincias con alerta amarilla por tormenta

Catamarca

Jujuy

La Pampa

Mendoza

La Rioja

San Luis

Río Negro

Salta

San Juan

Tucumán

Alerta por tormentas: recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Qué significa cada alerta meteorológica del SMN