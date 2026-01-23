Clima en Catamarca esta mañana

Durante la mañana de este 23 de enero, Catamarca experimentará un clima mayormente despejado, con temperaturas mínimas llegando a los 6.4°C. Es importante destacar que no se espera lluvia, por lo cual es un buen momento para realizar actividades al aire libre. La humedad máxima será del 65%, y los vientos soplarán a una velocidad promedio de 4.4 metros por segundo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán un agradable máximo de 23.7°C y el cielo continuará mayormente despejado. Para la noche, se mantendrá una temperatura suave y sin probabilidades de lluvias. Las condiciones son ideales para salir y disfrutar del aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026

El amanecer en Catamarca está previsto para las 08:12 horas, mientras que el ocaso sucederá alrededor de las 18:33 horas. Es un día perfecto para los amantes de la observación astronómica.

Recuerda mantener la protección solar adecuada y mantenerte hidratado durante todo el día.