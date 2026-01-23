Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 23 de enero de 2026
Clima actual
Clima en Catamarca esta mañana
Durante la mañana de este 23 de enero, Catamarca experimentará un clima mayormente despejado, con temperaturas mínimas llegando a los 6.4°C. Es importante destacar que no se espera lluvia, por lo cual es un buen momento para realizar actividades al aire libre. La humedad máxima será del 65%, y los vientos soplarán a una velocidad promedio de 4.4 metros por segundo.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Por la tarde, las temperaturas alcanzarán un agradable máximo de 23.7°C y el cielo continuará mayormente despejado. Para la noche, se mantendrá una temperatura suave y sin probabilidades de lluvias. Las condiciones son ideales para salir y disfrutar del aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026
El amanecer en Catamarca está previsto para las 08:12 horas, mientras que el ocaso sucederá alrededor de las 18:33 horas. Es un día perfecto para los amantes de la observación astronómica.
Recuerda mantener la protección solar adecuada y mantenerte hidratado durante todo el día.