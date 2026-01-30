El “Lobito del Clima” típico de Mar del Plata ya tiene su página web:

El “Lobito del Clima” de Mar del Plata. Foto: Bacap

En Mar del Plata, haga frío o calor, se instaló una costumbre que no pasa de moda: comprar el famoso souvenir que ya fue bautizado como “Lobito del Clima”. El color que adoptan muta en función del clima: el azul promete playa, el violeta inestabilidad y el rosa vaticina lluvia. Su fama es tal que un diseñador chubutense creó una página web que replica ese funcionamiento.

El sitio www.cositodelclima.com se volvió viral tras capturar la esencia del popular objeto de resina que cambia de color según la humedad. La plataforma presenta un diseño simple, con un lobo marino pixelado en el centro de la pantalla.El sistema prescinde de mapas complejos o porcentajes de probabilidad para ofrecer una respuesta visual directa a los usuarios. El mecanismo digital imita la lógica del souvenir tradicional que miles de turistas traen de sus vacaciones cada verano: al ingresar el nombre de una ciudad argentina, la figura adopta un tono específico para indicar las condiciones meteorológicas inmediatas.

El “Lobito del Clima”. Foto: Bacap

El sistema prescinde de mapas complejos o porcentajes de probabilidad para ofrecer una respuesta visual directa a los usuarios. El mecanismo digital imita la lógica del souvenir tradicional que miles de turistas traen de sus vacaciones cada verano: al ingresar el nombre de una ciudad argentina, la figura adopta un tono específico para indicar las condiciones meteorológicas inmediatas.

Como valor agregado, la web incluye un video de fondo que ilustra el estado actual del cielo en la zona elegida. Esta herramienta combina la nostalgia de los veraneos en la costa atlántica con la utilidad de la tecnología moderna.

Cómo funciona el “Lobito del Clima”

Lejos de tratarse de un truco o de magia, el funcionamiento de los tradicionales souvenirs del clima se apoya en un principio físico sencillo: el comportamiento de las sales higroscópicas. Estas sustancias químicas, contenidas en el interior de las figuras de resina, reaccionan directamente a los cambios de humedad del ambiente.

Cuando el aire se mantiene seco, la figura permanece transparente. En cambio, ante un incremento del vapor de agua, las sales absorben la humedad y alteran su tonalidad, generando los característicos cambios de color. Si bien su exactitud es limitada en comparación con los sistemas meteorológicos modernos, el “Lobito del Clima” sigue vigente como un objeto que permite anticipar cambios climáticos sin necesidad de tecnología ni explicaciones complejas.