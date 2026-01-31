Llega una peligrosa tormenta durante el fin de semana:

Alerta por una "Tormenta del Siglo" Foto: Unsplash

El clima presenta distintos escenarios a lo largo y ancho del país. Mientras que en Buenos Aires se espera un descenso de la temperatura tras una fuerte ola de calor, se advirtió por la llegada de poderosas tormentas y lluvias en otras provincias, lo que derivó en la activación de alertas.

Según lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, hay dos provincias que se encuentran bajo alerta naranja por tormentas, lo que presenta un alto riesgo. Además, otros sitios también recibieron advertencias, aunque de color amarillo.

Tormenta eléctrica. Foto: Unsplash.

Dónde se esperan tormentas severas en Argentina

Las dos provincias pintadas de naranja por el SMN son Mendoza y San Juan, lo que aparece como una noticia delicada en plena temporada de verano. En este periodo de tiempo, en el que se reciben muchos turistas, son destinos en los que suele haber actividades y planes para realizar.

“El área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en períodos cortos”, explica el comunicado emitido por la entidad.

Mendoza y San Juan, bajo alerta naranja por tormentas. Foto: SMN

Además, agrega que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada”. Se espera que lo peor de las tormentas impacte durante la tarde y la noche de este sábado 31 de enero.

Cabe aclarar que otras zonas de las dos provincias mencionadas también se encuentran en alerta amarilla por tormentas. Y se suman Río Negro, Neuquén, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.

Distintas provincias en alerta por tormentas. Foto: SMN

Más allá de la particularidad de cada zona, en todas las provincias se esperan tormentas muy intensas durante la tarde y noche.

Alerta por tormentas en Argentina: las recomendaciones del SMN

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Qué significa cada alerta del Servicio Meteorológico Nacional