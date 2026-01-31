Llega una peligrosa tormenta durante el fin de semana: granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la aparición de distintos fenómenos que llevaron a activar una alerta naranja en distintos sitios.
El clima presenta distintos escenarios a lo largo y ancho del país. Mientras que en Buenos Aires se espera un descenso de la temperatura tras una fuerte ola de calor, se advirtió por la llegada de poderosas tormentas y lluvias en otras provincias, lo que derivó en la activación de alertas.
Según lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, hay dos provincias que se encuentran bajo alerta naranja por tormentas, lo que presenta un alto riesgo. Además, otros sitios también recibieron advertencias, aunque de color amarillo.
Dónde se esperan tormentas severas en Argentina
Las dos provincias pintadas de naranja por el SMN son Mendoza y San Juan, lo que aparece como una noticia delicada en plena temporada de verano. En este periodo de tiempo, en el que se reciben muchos turistas, son destinos en los que suele haber actividades y planes para realizar.
“El área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en períodos cortos”, explica el comunicado emitido por la entidad.
Además, agrega que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada”. Se espera que lo peor de las tormentas impacte durante la tarde y la noche de este sábado 31 de enero.
Cabe aclarar que otras zonas de las dos provincias mencionadas también se encuentran en alerta amarilla por tormentas. Y se suman Río Negro, Neuquén, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.
Más allá de la particularidad de cada zona, en todas las provincias se esperan tormentas muy intensas durante la tarde y noche.
Alerta por tormentas en Argentina: las recomendaciones del SMN
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Qué significa cada alerta del Servicio Meteorológico Nacional
- Nivel amarillo: posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
- Nivel naranja: se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
- Nivel rojo: se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.