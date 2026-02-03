Lluvias; tormentas; ráfagas de viento. Foto: NA (Mariano Sánchez)

La ola de calor podría verse interrumpida en Buenos Aires, ya que se esperan lluvias para distintos días de la semana. El pronóstico indicó que las tormentas se adelantan, lo que podría significar una buena noticia a la espera de un alivio de las altas temperaturas que golpean al país.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este martes 3 de febrero se darán nuevas lluvias sobre Buenos Aires que podrían significar un leve alivio en los termómetros.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

A qué hora llueve este martes 3 de febrero en Buenos Aires

En detalle, el SMN indicó que el agua podría aparecer durante la tarde, con tormentas aisladas para refrescar la zona, con una probabilidad de lluvias del 40%. Previamente, el cielo estará parcialmente nublado, mientras que a la noche el cielo permanecerá mayormente nublado.

Con respecto a la temperatura, este martes 3 está marcado como el día más caluroso de la semana en Buenos Aires. La máxima tocará los 36°, mientras que la mínima se ubica en 25° en CABA y sus alrededores.

Llegan nuevas lluvias a Buenos Aires. Foto: SMN

Qué otros días llueve en Buenos Aires

El pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que las lluvias no serán cosa exclusiva de este martes, ya que también habrá precipitaciones a lo largo de la semana.

En detalle, el jueves 5 de febrero se esperan chaparrones en la primera parte del día, para luego desmejorar a tormentas aisladas desde la tarde. Ambos fenómenos tienen una probabilidad del 40%, por lo que puede tratarse de lluvias leves.

La temperatura anunciada para el jueves 5 tiene una máxima de 33°, mientras que la mínima será de 23°. Tras la lluvia disminuirá la intensidad de la ola de calor, ya que para el viernes 6 se esperan 28° de máxima y una mínima de 23°.

Lluvias a lo largo de la semana en Buenos Aires. Foto: SMN

Justamente, el último día hábil de la semana también tendrá lluvias: se pronosticaron chaparrones durante la madrugada y la mañana, con 40% de chances. Desde la tarde, habrá mejoras en el cielo, con baja nubosidad sobre Buenos Aires en la previa del fin de semana.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas