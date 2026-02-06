El clima de la mañana en Misiones

Durante la mañana de hoy en Misiones, el cielo se presentará parcialmente nuboso, con una temperatura mínima que descenderá hasta los 6.8°C. La humedad alcanzará un valor del 51%, lo que hará que la sensación térmica sea algo fría. Se recomienda abrigo ligero para salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Por la tarde y noche, las condiciones del tiempo mostrarán continuidad en el cielo parcialmente cubierto, con un aumento de temperatura que llegará hasta los 18.2°C. Pese a la nubosidad presente, no se esperan precipitaciones significativas, manteniéndose la probabilidad de lluvia en el 0%. El viento soplará a una velocidad de hasta 8 km/h, lo cual no generará grandes molestias.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Misiones

Dadas las condiciones del día, se sugiere salir con ropa cómoda y prestar especial atención a los niveles de protección solar en caso de realizar actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 6 de febrero de 2026

Hoy, el sol saldrá a las 07:30 y se pondrá a las 17:56, mientras que la luna hará su aparición a las 17:16 y desaparecerá a las 06:56 del día siguiente. Un día ideal para quienes deseen disfrutar de las vistas celestiales.