Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este viernes 6 de febrero de 2026
Previsión diaria
El clima de la mañana en Misiones
Durante la mañana de hoy en Misiones, el cielo se presentará parcialmente nuboso, con una temperatura mínima que descenderá hasta los 6.8°C. La humedad alcanzará un valor del 51%, lo que hará que la sensación térmica sea algo fría. Se recomienda abrigo ligero para salir.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones
Por la tarde y noche, las condiciones del tiempo mostrarán continuidad en el cielo parcialmente cubierto, con un aumento de temperatura que llegará hasta los 18.2°C. Pese a la nubosidad presente, no se esperan precipitaciones significativas, manteniéndose la probabilidad de lluvia en el 0%. El viento soplará a una velocidad de hasta 8 km/h, lo cual no generará grandes molestias.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Misiones
Dadas las condiciones del día, se sugiere salir con ropa cómoda y prestar especial atención a los niveles de protección solar en caso de realizar actividades al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 6 de febrero de 2026
Hoy, el sol saldrá a las 07:30 y se pondrá a las 17:56, mientras que la luna hará su aparición a las 17:16 y desaparecerá a las 06:56 del día siguiente. Un día ideal para quienes deseen disfrutar de las vistas celestiales.