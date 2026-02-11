Pronóstico del clima para la mañana en Neuquén

En la región de Neuquén, el clima promete ser bastante variable a lo largo del día. Durante el período matutino, se espera que las temperaturas oscilen entre los 4.9°C, favoreciendo un ambiente ligeramente fresco. El cielo estará parcialmente nuboso, con un viento suave que alcanzará los 13 km/h. La humedad en este tramo del día se mantendrá en niveles confortables, permitiendo una sensación general de bienestar.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

A medida que avanzamos hacia la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán mostrando cierta variabilidad. Las temperaturas llegarán a un máximo de 17°C, haciendo de pronto más templada la noche. El viento se mantendrá constante con ráfagas que podrían llegar a los 27 km/h, aumentando ligeramente la frescura en el ambiente. No se esperan precipitaciones significativas durante este período, lo cual es ideal para aquellos interesados en actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

Para los entusiastas de la astronomía, el sol hará su aparición aproximadamente a las 17:28 y se pondrá a las 08:22. Esto brindará un buen rato para observar las estrellas y quizás algún fenómeno astronómico especial predominante en esta época del año.