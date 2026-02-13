Qué es la astrafobia, el miedo que muchos padecen y pocos conocen. Foto: Unsplash.

Las tormentas, los rayos o incluso el viento fuerte pueden generar incomodidad en muchas personas. Pero en algunos casos ese temor es intenso, persistente y difícil de controlar. ¿Sabías que existen fobias meteorológicas? El miedo a determinados fenómenos del clima tiene nombre propio y fue el Servicio Meteorológico Nacional quien lo recordó en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial en X, el organismo difundió un listado con algunas de las fobias vinculadas a fenómenos meteorológicos y explicó que estos miedos pueden generar ansiedad, angustia e incluso ataques de pánico cuando se presentan las condiciones climáticas temidas.

Qué es la astrafobia, un miedo que muchos padecen

Entre las más conocidas aparece la astrafobia, también conocida como brontofobia, que es el miedo a los truenos y relámpagos, comunes en momentos de tormenta.

Otras fobias relacionadas al clima

Por otro lado, se encuentra la ombrofobia o pluviofobia, que es el miedo incontrolable a mojarse con la lluvia. La antlofobia es el miedo irracional a las inundaciones.

Por último, mencionan la higrofobia que es el miedo a la humedad o a sensaciones asociadas con ambientes húmedos.

Por otro lado, aunque no fueron mencionadas en la publicación del SMN, también existen otras fobias vinculadas al clima. Entre ellas se encuentra la ancraofobia o anemofobia, que describe el miedo intenso al viento fuerte.

En contextos de tormentas severas, algunas personas pueden experimentar lilapsofobia, un temor específico a fenómenos extremos como tornados y huracanes, que suele intensificarse cuando hay alertas o pronósticos adversos.

El organismo explicó que, aunque es normal sentir preocupación ante fenómenos meteorológicos extremos, cuando el miedo interfiere en la vida cotidiana puede tratarse de una fobia. En ese sentido, remarcaron la importancia de informarse por canales oficiales y no dejarse llevar por rumores o noticias falsas que aumenten la ansiedad.

Así, además de emitir alertas y pronósticos, el Servicio Meteorológico Nacional también busca generar conciencia sobre cómo el clima impacta no solo en el ambiente, sino también en las emociones.