El clima para San Luis en la mañana de hoy se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas mínimas de 7.5°C. No se esperan precipitaciones, y la humedad será del 42%, lo que hará que el ambiente se sienta seco. El viento soplará suavemente desde el oeste a una velocidad máxima de 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado con máximas que alcanzarán los 17.7°C. La noche traerá una disminución en las temperaturas, equilibrándose alrededor de los 10°C. La humedad seguirá en un rango bajo, en torno al 42%. Los vientos podrían intensificarse ligeramente, alcanzando los 15 km/h en ráfagas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Es recomendable llevar una chaqueta ligera durante las primeras horas de la mañana y hacia la noche, cuando las temperaturas bajen. Durante el día, un atuendo más fresco será adecuado. También es una buena jornada para actividades al aire libre, considerando llevar agua para mantenerse hidratado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 17 de febrero de 2026

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el amanecer se producirá a las 08:25, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 18:24.