Sorpresa en el pronóstico y se adelantan las tormentas:

Lluvias y tormentas sobre la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

La lluvia da poco respiro en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, por lo que no se puede guardar el paraguas. El pronóstico explicó que las precipitaciones se adelantan y se intensifican, por lo que llegan nuevas tormentas al territorio.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, llegan tormentas durante este jueves 19 de febrero. En medio de lo que será un paro general en distintos puntos del país, Buenos Aires tendrá fenómenos intensos.

Alerta de tormentas en 12 provincias Foto: Foto generada con IA

A qué hora llueve en Buenos Aires

En detalle, las lluvias comenzarán durante la madrugada del jueves 19, donde están pronosticadas tormentas aisladas, al igual que en la mañana. El porcentaje de probabilidades se ubica en 40%, por lo que podrían ser leves.

Para el resto de la jornada, se espera un cielo mayormente nublado durante la tarde y parcialmente nublado para la noche. Con respecto a la temperatura, comenzará el leve descenso, con una mínima de 22° y una máxima de 29°.

Llegan tormentas a Buenos Aires. Foto: SMN

Previamente, este miércoles 18 se dará una temperatura de entre 21° y 31°, en uno de los días más calurosos de la semana. El cielo estará entre parcialmente y mayormente nublado, todavía sin chances de lluvias.

Recomendaciones del SMN por tormentas: qué hacer y qué no

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Qué provincias se encuentran bajo alerta amarilla por tormenta este miércoles 18 de febrero

En tanto, las provincias afectadas por tormentas fuertes son: San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Salta.

Varias provincias de Argentina están bajo alerta por tormentas. Foto: SMN

Para San Luis, Córdoba y Santa Fe, la alerta indica que las tormentas intensas se darán por la noche, donde “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Además, se advierte por la aparición de “lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h”.

Con respecto a La Rioja, Catamarca, Tucumán y Salta, el mensaje hace referencia a la tarde y noche. Junto con las tormentas y las lluvias intensas, podría darse “granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”.