Tormentas en Buenos Aires. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

El pronóstico para la semana en Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa días con nubosidad variable y tormentas fuertes entre el lunes y el martes, aunque las temperaturas se mantendrán cálidas.

Este domingo se presenta con cielo parcialmente nublado, una máxima de 28° y mínima de 21°, sin probabilidades de precipitaciones. Será una jornada estable, ideal para actividades al aire libre.

Clima para la última semana de febrero. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires

El cambio llegará el lunes 23, cuando aumente la inestabilidad. Se esperan tormentas y chaparrones a lo largo del día, con probabilidades de lluvia que oscilarán entre el 10% y el 70%, especialmente hacia la tarde y noche. La temperatura irá entre los 23° de mínima y 28° de máxima. Será el día más inestable de la última semana de febrero.

El martes 24 continuará el tiempo inestable, aunque no se prevén lluvias tan intensas como el lunes, podrían registrarse chaparrones aislados. El día será caluroso, con una máxima que alcanzará los 31° y una mínima de 21°.

Lluvias en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

A partir del miércoles 25 mejoran las condiciones. El cielo estará algo nublado, pero sin lluvias en el horizonte. La temperatura descenderá levemente, con 27° de máxima y 17° de mínima.

El jueves 26 y viernes 27 se mantendrán estables, con máximas de 26° y mínimas entre 16° y 17°, sin probabilidades de precipitaciones.

El sábado 28 cerrará la semana con buen tiempo y cielo mayormente despejado, acompañado por una máxima de 28° y mínima de 19°.

En resumen, la semana tendrá dos días para prestar atención al paraguas —lunes y martes— y luego dará paso a varios días seguir de tiempo estable y temperaturas agradables.