Bomba de agua en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias y tormentas, según el SMN
El fenómeno llegará con lluvias de variada intensidad y actividad eléctrica y podría afectar a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Además, no se descartan ráfagas de viento y chaparrones intensos.
Luego de una semana marcada por la inestabilidad en el AMBA y un leve alivio en las temperaturas, el buen clima tiene los días contados. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se aproxima un nuevo episodio de tormentas que volverá a complicar el panorama en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense.
De esta manera, el comienzo de la semana estará nuevamente condicionado por condiciones meteorológicas adversas. Sin embargo, hay que prestar atención a las actualizaciones oficiales del pronóstico.
Cuándo vuelve la lluvia a Buenos Aires
El lunes 23 comenzará con cielo mayormente nublado y un ambiente templado desde las primeras horas del día. Con el correr de la jornada, las condiciones irán desmejorando y hacia la tarde-noche aumentarán las chances de precipitaciones.
De acuerdo con el pronóstico, la probabilidad de lluvias se ubicará entre el 10 y el 40 por ciento, por lo que no se descartan chaparrones aislados en distintos puntos del AMBA. En cuanto a la temperatura, se espera una mínima de 20 grados y una máxima que alcanzará los 28 en un marco de elevada humedad.
Cómo sigue el clima durante la semana en Buenos Aires
Para el martes 24, se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas en ascenso: la mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará los 31, configurando un día cálido y con elevada sensación térmica.
El miércoles 25 habrá un leve descenso térmico, con una mínima de 17 grados y una máxima de 28. El cielo se presentará con sol y algunas nubes, en un escenario más estable respecto a jornadas anteriores.
El jueves 26 la mínima será de 19 y la máxima de 28 grados. Durante gran parte del día se mantendrá el esquema de sol y nubes, aunque hacia la tarde-noche el cielo se cubrirá por completo.
Finalmente, el viernes 27 continuará con condiciones similares: mínima de 19, máxima de 28 y presencia de sol y nubosidad variable a lo largo de toda la jornada.
De esta manera, la semana se perfila con temperaturas templadas a cálidas y condiciones cambiantes, en un escenario donde la inestabilidad podría decir presente de manera intermitente. Con nubosidad variable y posibles lluvias aisladas, el tiempo en Buenos Aires obligará a seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico.