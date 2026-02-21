Cuándo vuelven las tormentas a Buenos Aires. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Luego de una semana marcada por la inestabilidad en el AMBA y un leve alivio en las temperaturas, el buen clima tiene los días contados. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se aproxima un nuevo episodio de tormentas que volverá a complicar el panorama en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense.

El fenómeno llegará con lluvias de variada intensidad y actividad eléctrica y podría afectar a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Además, no se descartan ráfagas de viento y chaparrones intensos.

De esta manera, el comienzo de la semana estará nuevamente condicionado por condiciones meteorológicas adversas. Sin embargo, hay que prestar atención a las actualizaciones oficiales del pronóstico.

Lluvias y tormentas sobre la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Cuándo vuelve la lluvia a Buenos Aires

El lunes 23 comenzará con cielo mayormente nublado y un ambiente templado desde las primeras horas del día. Con el correr de la jornada, las condiciones irán desmejorando y hacia la tarde-noche aumentarán las chances de precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico, la probabilidad de lluvias se ubicará entre el 10 y el 40 por ciento, por lo que no se descartan chaparrones aislados en distintos puntos del AMBA. En cuanto a la temperatura, se espera una mínima de 20 grados y una máxima que alcanzará los 28 en un marco de elevada humedad.

Pronóstico del tiempo. Foto: SMN.

Cómo sigue el clima durante la semana en Buenos Aires

Para el martes 24, se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas en ascenso: la mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará los 31, configurando un día cálido y con elevada sensación térmica.

El miércoles 25 habrá un leve descenso térmico, con una mínima de 17 grados y una máxima de 28. El cielo se presentará con sol y algunas nubes, en un escenario más estable respecto a jornadas anteriores.

El jueves 26 la mínima será de 19 y la máxima de 28 grados. Durante gran parte del día se mantendrá el esquema de sol y nubes, aunque hacia la tarde-noche el cielo se cubrirá por completo.

Finalmente, el viernes 27 continuará con condiciones similares: mínima de 19, máxima de 28 y presencia de sol y nubosidad variable a lo largo de toda la jornada.

Cuándo llueve en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

De esta manera, la semana se perfila con temperaturas templadas a cálidas y condiciones cambiantes, en un escenario donde la inestabilidad podría decir presente de manera intermitente. Con nubosidad variable y posibles lluvias aisladas, el tiempo en Buenos Aires obligará a seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico.