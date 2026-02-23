Esta mañana en Ciudad De Buenos Aires, se esperan condiciones de clima clima mayormente nubladas, con temperaturas mínimas en torno a los 8.6°C. Las probabilidades de precipitación son limitadas, así que es una jornada apropiada para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Hacia la tarde y noche, el tiempo no presentará mayores cambios, esperando que las temperaturas asciendan hasta los 16°C como máximo. La humedad estará alrededor del 78%, con vientos que podrían alcanzar una velocidad de hasta 8 km/h. Aunque no se anticipan precipitaciones significativas, llevar un paraguas podría ser prudente, dado que los cielos parcialmente nublosos a menudo albergan sorpresas. Durante la noche, las condiciones seguirán con una tendencia similar, manteniéndose las temperaturas algo más frescas pero sin alcanzar niveles incómodos, permitiendo disfrutar de una velada al aire libre sin sobresaltos.