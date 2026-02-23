Lluvias y tormentas. Foto: NA

Una semana con calor y algunas lluvias se espera en la Capital Federal y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a la vez que indicó que las altas temperaturas empezarán a ceder y sólo en alguna que otra jornada superarán la barrera de los 30 grados.

Asimismo, el SMN anunció algunas lluvias en el comienzo de la semana, las cuales traerán algo de alivio y se empezarán a presentar días con climas más similares a la primavera.

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

A qué hora llegarían las lluvias este lunes 23 de febrero

En el comienzo de la semana se prevén chaparrones y tormentas aisladas durante toda la jornada, vientos del norte rotando al noreste y luego al este y las marcas térmicas irán de los 23 a los 29 grados.

Por la mañana, se esperan entre 10 y 40% de probabilidades de lluvias aisladas, con una temperatura de 26° y vientos del norte a velocidades entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, hay una probabilidad entre 40% y 70% de tormentas fuertes. La máxima será de 29° y se pronostican vientos del noreste a velocidades entre 13 y 22 km/h.

Lluvia, tormentas. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Para la noche, se espera una probabilidad entre 40% y 70% de tormentas. La temperatura será de 25° y los vientos soplarán del sector este a velocidades entre 7 y 13 km/h.

El pronóstico extendido

Para el martes se anuncia cielo parcialmente nublado por la mañana y chaparrones entre la tarde y la noche, vientos del norte cambiando al noroeste luego al sur y después al sudeste, mientras que los termómetros se ubicarán entre los 21 y 31 grados, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.

Ya el miércoles se espera cielo parcialmente nublado y vientos del sudeste rotando al este, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 27.

Por su parte, el jueves se prevé cielo parcial a mayormente nublado, vientos del sudeste cambiando al noreste y las marcas térmicas irán de los 16 a los 26 grados, por lo que será el día más fresco de toda la semana.

Para el viernes se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del noreste rotando al este y los termómetros se ubicarán entre los 18 y los 27 grados.

En tanto, el sábado -último día de febrero- se espera cielo parcialmente nublado a despejado y vientos del noreste con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 29.

El domingo en el inicio de marzo se prevé cielo mayormente nublado con vientos del noreste y marcas térmicas que irán de los 20 a los 30 grados.