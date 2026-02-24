Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 24 de febrero de 2026
Clima Diario
El clima en Buenos Aires esta mañana
Durante la mañana, Buenos Aires presentará un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 5.6°C, ofreciendo un ambiente fresco. Además, la velocidad del viento se registrará con una media de 21 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frío. Para aquellos que necesiten estar al tanto del clima, se recomienda llevar abrigo ligero, ya que la humedad relativa rondará en un 55%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Por la tarde y la noche, la temperatura ascenderá alcanzando un máximo cercano a los 15.7°C. El cielo permanecerá parcialmente cubierto con posibilidad nula de lluvias a lo largo del día. Las condiciones generales continuarán con vientos medios alrededor de los 21 km/h, haciendo del uso de un leve abrigo una buena idea si se planean actividades al aire libre. Permanecer atento a cualquier cambio inesperado en las condiciones será fundamental, aunque no se prevé precipitación alguna durante el día.
En cuanto a las observaciones astronómicas para hoy, el amanecer será visible a las 08:05 horas, y se podrá disfrutar de un plenilunio hasta las 17:52 horas, momento en el que el fenómeno astronómico del atardecer dará comienzo.