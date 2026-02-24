El clima en Buenos Aires esta mañana

Durante la mañana, Buenos Aires presentará un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 5.6°C, ofreciendo un ambiente fresco. Además, la velocidad del viento se registrará con una media de 21 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frío. Para aquellos que necesiten estar al tanto del clima, se recomienda llevar abrigo ligero, ya que la humedad relativa rondará en un 55%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y la noche, la temperatura ascenderá alcanzando un máximo cercano a los 15.7°C. El cielo permanecerá parcialmente cubierto con posibilidad nula de lluvias a lo largo del día. Las condiciones generales continuarán con vientos medios alrededor de los 21 km/h, haciendo del uso de un leve abrigo una buena idea si se planean actividades al aire libre. Permanecer atento a cualquier cambio inesperado en las condiciones será fundamental, aunque no se prevé precipitación alguna durante el día.

En cuanto a las observaciones astronómicas para hoy, el amanecer será visible a las 08:05 horas, y se podrá disfrutar de un plenilunio hasta las 17:52 horas, momento en el que el fenómeno astronómico del atardecer dará comienzo.