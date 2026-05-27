Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 27 de mayo de 2026, 06:30
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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 27 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 27 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Soleado
15°
Viento
Sureste 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Sureste 1 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Sureste 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 10 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 23°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:23
Puesta del sol17:58
Horas de luz10h 35m
Fase lunarCreciente
Iluminación88%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 27 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:23 y se pone a las 17:58, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 27 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 10 - 19 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sureste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Sureste 8 - 13 km/h 0% Cubierto
03:00 16° 16° Sureste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 16° 16° Sureste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Sureste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 15° 15° Sureste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Sureste 8 - 16 km/h 0% Soleado
08:00 14° 14° Sureste 8 - 15 km/h 0% Soleado
09:00 15° 15° Sureste 6 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Este 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Este 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Este 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Este 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 22° Este 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 22° 25° Este 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 25° Este 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 22° 22° Sureste 1 - 12 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Oeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Sureste 1 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 18° 18° Sureste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Sureste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Sureste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Sureste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Sureste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.