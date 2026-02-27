Canal 26
Por Canal 26
viernes, 27 de febrero de 2026, 11:27
Calor en Buenos Aires.
Tras algunas lluvias en el inicio de la semana, la Ciudad de Buenos Aires y alrededores cierra con buenas condiciones del clima.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el viernes tendría cielo parcialmente nublado en la mañana y tarde y mayormente nublado en la noche.

Calor en Buenos Aires. Foto: NA

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 16 grados de mínima y 27 de máxima.

Provincias en alerta amarilla por tormentas, según el SMN

  • Catamarca
  • Córdoba
  • Jujuy
  • La Pampa
  • La Rioja
  • Mendoza
  • Río Negro
  • Salta
  • San Juan
  • San Luis
  • Santa Fe
  • Santiago del Estero
  • Tucumán

Alerta por tormentas: las recomendaciones del SMN

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

En tanto, el sábado se mantiene el bueno tiempo: tendría cielo mayormente nublado, junto con temperaturas que serían de entre 19 y 30 grados.

El domingo seguirían las buenas condiciones, con cielo algo nublado durante toda la jornada; una mínima de 20 grados y una máxima de 32.