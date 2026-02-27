Calor en Buenos Aires.

Tras algunas lluvias en el inicio de la semana, la Ciudad de Buenos Aires y alrededores cierra con buenas condiciones del clima.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el viernes tendría cielo parcialmente nublado en la mañana y tarde y mayormente nublado en la noche.

Calor en Buenos Aires. Foto: NA

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 16 grados de mínima y 27 de máxima.

Provincias en alerta amarilla por tormentas, según el SMN

Catamarca

Córdoba

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Río Negro

Salta

San Juan

San Luis

Santa Fe

Santiago del Estero

Tucumán

Alerta por tormentas: las recomendaciones del SMN

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

En tanto, el sábado se mantiene el bueno tiempo: tendría cielo mayormente nublado, junto con temperaturas que serían de entre 19 y 30 grados.

El domingo seguirían las buenas condiciones, con cielo algo nublado durante toda la jornada; una mínima de 20 grados y una máxima de 32.