Vuelve el calor al AMBA: cómo estará el clima el fin de semana y qué provincias se encuentran bajo alerta amarilla
Rigen advertencias por tormentas y viento zonda en distintas regiones del país. Qué dice el pronóstico del tiempo.
Tras algunas lluvias en el inicio de la semana, la Ciudad de Buenos Aires y alrededores cierra con buenas condiciones del clima.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el viernes tendría cielo parcialmente nublado en la mañana y tarde y mayormente nublado en la noche.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 16 grados de mínima y 27 de máxima.
Provincias en alerta amarilla por tormentas, según el SMN
- Catamarca
- Córdoba
- Jujuy
- La Pampa
- La Rioja
- Mendoza
- Río Negro
- Salta
- San Juan
- San Luis
- Santa Fe
- Santiago del Estero
- Tucumán
Alerta por tormentas: las recomendaciones del SMN
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores
En tanto, el sábado se mantiene el bueno tiempo: tendría cielo mayormente nublado, junto con temperaturas que serían de entre 19 y 30 grados.
El domingo seguirían las buenas condiciones, con cielo algo nublado durante toda la jornada; una mínima de 20 grados y una máxima de 32.