Hoy en Santa Cruz, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso, siendo una jornada relativamente fresca. Desde la mañana, las temperaturas mínimas se registrarán alrededor de 3.4°C, proporcionando un ambiente más bien fresco. Esta frescura será complementada por una humedad que alcanzará un 80%, siendo perceptible en la brisa matutina. Durante la mañana, los vientos soplarán con una intensidad suave, alcanzando hasta 25 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica aún más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En las horas de la tarde y noche, se espera que el clima continúe con características similares. Las temperaturas máximas no superarán los 7.3°C, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir. A lo largo del día, la velocidad del viento podría incrementarse ligeramente, llegando a ráfagas de hasta 49 km/h, lo cual podría aumentar la sensación de frescura. Las nubes seguirán presentes, pero sin expectativas de precipitaciones, presentándose un día ideal para actividades al aire libre que no requieran mucha exposición al frío. Este comportamiento climático se mantiene en las previsiones hasta la puesta del sol, ofreciendo además un cielo lo suficientemente limpio para las observaciones astronómicas.