Alerta por lluvias y vientos fuertes en Buenos Aires y otras provincias:

Cuándo llueve en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: imagen creada con Copilot.

El arranque del mes se verá opacado por la llegada de las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se acerca el agua en la primera semana del mes, que representará el final del verano 2026. Además, lanzó una alerta amarilla para Buenos Aires y otras provincias.

Para este domingo 1, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se espera una jornada plenamente soleada, con 0% de probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima alcanzará los 32°C y la mínima será de 20°C, en un marco de calor intenso.

El lunes 2 seguirá el buen tiempo, con cielo despejado a parcialmente nublado y una máxima de 31°C. El martes 3 y el miércoles 4 mantendrán condiciones climáticas similares: nubosidad variable, ambiente cálido y máximas cercanas a los 30°C, sin lluvias previstas.

Lluvias y tormentas sobre Buenos Aires. Foto: SMN

Cuándo llueve en la Ciudad de Buenos Aires

El cambio llegará el jueves 5, cuando aumentará la inestabilidad. Se esperan lluvias y tormentas durante la jornada, con probabilidades que podrían ubicarse entre el 10% y el 40%. Además, se registrará un descenso de temperatura, con una máxima de 25°C y una mínima de 17°C.

Hacia el viernes 6 y el sábado 7 volverán las condiciones más estables, con cielo mayormente nublado pero sin precipitaciones y temperaturas máximas alrededor de los 24°C.

Clima en Buenos Aires. Foto: SMN.

De esta manera, la semana en Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzará con calor y sol, y tendrá un breve período de lluvias antes de cerrar nuevamente con tiempo estable y temperaturas más moderadas.

Alerta amarilla en Buenos Aires

Además, el inicio de la semana estará marcado por una alerta amarilla por tormentas que abarca a varias provincias del centro del país, según el SMN.

La advertencia alcanza a sectores de San Luis, Córdoba, La Pampa, Chubut, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el interior de la Provincia de Buenos Aires, donde se prevén tormentas de variada intensidad a lo largo de la jornada.

Alerta amarilla en Buenos Aires y otras provincias. Foto: SMN.

De acuerdo con este nivel de alerta, los fenómenos podrían estar acompañados por ráfagas intensas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos, con acumulados que podrían generar anegamientos temporarios.

Alerta por tormentas: las recomendaciones del SMN