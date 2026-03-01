Vuelven las lluvias a Buenos Aires. Foto: IA/Canal26

El inicio de un nuevo mes puede llevar a que las personas planifiquen viajes o salidas, por lo que conocer los datos del clima resulta fundamental. El pronóstico adelantó cuándo se darán las primeras lluvias de marzo 2026 sobre la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, por lo que habrá que estar atento a la hora de salir a la calle.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se acerca el agua a CABA en la primera semana del mes, que representará el final del verano 2026.

Lluvias y tormentas sobre Buenos Aires. Foto: SMN

Cuándo llueve en Buenos Aires, según el pronóstico

En detalle, el SMN apuntó al jueves 5 de marzo como el día que tendrá precipitaciones. La previsión señala que se darán chaparrones para la madrugada y la mañana, en el único registro de lluvias que aparecen por el momento para Buenos Aires, al menos hasta el momento.

Las probabilidades están en el 40%, por lo que se espera que sean leves. Por la clase de lluvia que está anunciada, no está previsto que se active una alerta por parte del Servicio Meteorológico Nacional.

El jueves 5 de marzo llegan nuevas lluvias a CABA. Foto: SMN

La temperatura tendrá un descenso, ya que habrá una mínima de 17° y una máxima de 25°, tras días que tocaban o superaban los 30°.

El clima para la primera semana de marzo

Domingo 1 de marzo : el cielo estará entre parcialmente nublado y algo nublado y despejado a lo largo de toda la jornada, con una máxima de 32° y una mínima de 22°.

Lunes 2 de marzo : el primer día hábil comenzará despejado y luego pasará a parcialmente nublado. La temperatura será casi idéntica, con un piso de 21°.

Martes 3 de marzo : un cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día, sin probabilidad de lluvia por ahora. Leve descenso de la temperatura, con máxima de 30°.

Miércoles 4 de marzo : el cielo estará parcialmente y mayormente nublado, con una mínima chances de lluvia por la noche. Al igual que el resto de la semana, la temperatura estará entre 20° y 30°.

Jueves 5 de marzo : el día empezará con chaparrones, que permanecerán durante la mañana. Luego, mejorará a nublado, con temperaturas mínimas de 17° y una máxima de 25°.

Viernes 6 de marzo: la semana terminará con cielo nublado a lo largo de toda la jornada. La temperatura seguirá en bajada, con una máxima de 24° y mínima de 19°.