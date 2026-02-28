Servicio Meteorológico Foto: Foto generada con IA

Este fin de semana llega marcado por un cambio abrupto en las condiciones meteorológicas en gran parte de Argentina. Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se avecina un “tormentón” de características severas que afectará a una amplia franja del territorio, especialmente en la región de Cuyo y el noroeste argentino. Seis provincias ya fueron incluidas bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, anticipando lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

¿Qué está provocando este episodio?

Los especialistas explican que, tras un marcado descenso térmico provocado por el paso de un frente frío, comenzó a instalarse nuevamente un ambiente de alta humedad e inestabilidad, creando el escenario ideal para la formación de tormentas de rápida evolución y alto impacto local. Este aumento de humedad se concentra especialmente en Cuyo y el NOA, regiones que exhiben las condiciones más propicias para el desarrollo de fenómenos peligrosos.

Este tipo de configuraciones atmosféricas suele dar lugar a tormentas repentinas, con intensas descargas eléctricas, lluvias en cortos períodos y fuertes ráfagas. La combinación de temperaturas en ascenso, humedad elevada y presencia de un frente activo potencia aún más la severidad esperada.

Lluvias Foto: Foto generada con IA

Provincias bajo alerta y qué se espera

De acuerdo con los reportes meteorológicos, las provincias más afectadas entre este jueves y viernes serán:

Mendoza (área llana)

San Juan (este)

La Rioja (sur)

San Luis (centro y norte)

Córdoba (zona serrana)

La Pampa (oeste), a partir del viernes

En todas estas zonas, se prevén fenómenos intensos, entre ellos:

Lluvias con acumulados de 20 a 40 mm en poco tiempo

Posible caída de granizo

Ráfagas fuertes asociadas al avance del sistema frontal

¿Y el resto del país?

Mientras el centro-oeste transita este período inestable, en la región Pampeana y el Litoral se mantendrá el tiempo mayormente estable, con un progresivo aumento de temperaturas hacia el fin de semana. Se esperan máximas entre 30 y 33°C entre sábado y domingo.

En el extremo norte argentino, en cambio, persistirá el calor intenso, con registros de entre 35 y 37°C, una tendencia que se sostiene debido a la circulación cálida del norte.

A pesar de la inestabilidad previa, incluso las zonas más comprometidas por las lluvias del jueves y viernes podrán experimentar un fin de semana con mejora progresiva, aunque también con temperaturas máximas que superarán los 35°C.

Lluvias en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

Recomendaciones ante el “tormentón”

Aunque las alertas son de nivel amarillo —lo que indica fenómenos que “pueden tener capacidad de daño”—, es fundamental tomar algunas precauciones básicas:

Evitar actividades al aire libre durante los momentos de tormenta.

Mantenerse alejado de árboles y postes.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Estar atento a los reportes del SMN y autoridades locales.

Un fin de semana para planificar con cuidado

Con alertas activas, variaciones térmicas marcadas y el potencial de tormentas severas en varias provincias, el fin de semana exigirá precaución y planificación. Aunque en algunas regiones el tiempo será más estable, el panorama general indica que gran parte de Argentina observará un clima cambiante y, por momentos, desafiante.