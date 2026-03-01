El Clima en Tucumán Hoy

Hoy, el clima en Tucumán se presenta con un cielo parcialmente nuboso desde las primeras horas. Durante la mañana, las temperaturas variarán desde una mínima de 8.5°C, lo cual llama para usar ropa ligera pero abrigada, para que puedas disfrutar del día sin sorpresas. Es importante destacar que la humedad alcanzará niveles del 80%, lo cual aportará una sensación de mayor frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Las temperaturas podrán alcanzar un máximo de 22.4°C, siendo un día ideal para actividades al aire libre. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que llegarán hasta 7 km/h, ideal para volar cometas o practicar deportes al aire libre. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se espera ningún tipo de precipitación, por lo que un paraguas no será necesario.

Observaciones astronómicas

Para los amantes de la astronomía, este domingo 1 de marzo ofrece espectáculos. El sol saldrá a las 08:06 y se pondrá a las 18:35, ofreciendo un día completo para disfrutar de todas las actividades que tengas planificadas.