Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de abril de 2026
Predicción diaria
Hoy en Santiago Del Estero, esperamos un día con clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre los 9.5°C y los 22°C. La probabilidad de precipitaciones es mínima, por lo que es improbable que la lluvia haga su aparición esta mañana. Los vientos soplarán del norte con una velocidad media de 13 km/h, mientras que la humedad alcanzará el 31%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero
Por la tarde y noche, el clima seguirá su tendencia de pocas nubes. Las temperaturas descenderán lentamente, pero aún disfrutaremos de un clima agradable. Se espera una velocidad de vientos similar a la de la mañana, lo que garantizará una tarde-noche apacible. Esta es una excelente ocasión para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La humedad se mantendrá alrededor del 31%, y los vientos seguirán promediando los mismos valores de velocidad, soplando aún más suavemente hacia la noche.