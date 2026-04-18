Hoy en Santiago Del Estero, esperamos un día con clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre los 9.5°C y los 22°C. La probabilidad de precipitaciones es mínima, por lo que es improbable que la lluvia haga su aparición esta mañana. Los vientos soplarán del norte con una velocidad media de 13 km/h, mientras que la humedad alcanzará el 31%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde y noche, el clima seguirá su tendencia de pocas nubes. Las temperaturas descenderán lentamente, pero aún disfrutaremos de un clima agradable. Se espera una velocidad de vientos similar a la de la mañana, lo que garantizará una tarde-noche apacible. Esta es una excelente ocasión para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La humedad se mantendrá alrededor del 31%, y los vientos seguirán promediando los mismos valores de velocidad, soplando aún más suavemente hacia la noche.