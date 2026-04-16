Hoy en La Pampa, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas en la mañana alcanzarán un mínimo de 7.1°C, con una humedad relativa máxima del 79%, lo que podría ocasionar una sensación térmica algo inferior a la temperatura real. Es importante destacar que no se esperan precipitaciones significativas durante esta primera parte del día, aunque se recomienda llevar un abrigo ligero debido a la frescura del ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

En la tarde y noche, el clima continuará con condiciones similares, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 18.4°C, con vientos moderados de hasta 22 km/h. La mínima según la tarde será de 14°C. Las condiciones de humedad se mantendrán entre el 40% y el 77%, ofreciéndonos una jornada relativamente seca. Las astronómicas indican que el sol se pondrá en torno a las 18:08, proporcionando un ocaso temprano y fresco. Sin embargo, no se esperan inclemencias mayores.