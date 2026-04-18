Pronóstico del tiempo para la mañana en Santa Fe

En Santa Fe, la jornada comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas estarán alrededor de los 7.9°C, ofreciendo un inicio de día fresco pero estable. Se espera un viento suave con una velocidad de hasta 11 km/h, lo que contribuirá a un ambiente agradable y sin sobresaltos meteorológicos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Ya en la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con la temperatura alcanzando un máximo de 18.5°C. Aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto de nubes, las posibilidades de precipitación serán mínimas. Hacia la noche, el clima se mantendrá estable, con vientos que podrían incrementar ligeramente su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h.

Observaciones astronómicas

El sol hará su aparición a las 7:59, dando paso a un amanecer despejado, mientras que el ocaso será a las 17:23, brindando extensas horas de luminosidad diurna.