Se aproximan tormentas severas. Foto: Foto generada con IA

Marzo sigue presentando un clima inestable, marcado por la humedad y temperaturas variadas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se aproxima a Buenos Aires y demás provincias un frente de nubes negras cargadas de agua, que provocará lluvias fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que alcanzarán los 80 kilómetros por hora.

Por ejemplo, la región central de la Argentina se encuentra bajo diferentes alertas meteorológicas por tormentas fuertes.

Lluvias y tormentas en Argentina. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Alerta meteorológica por tormentas fuertes: cuáles son las provincias afectadas

Según lo indicado por el SMN mediante su sistema de alerta temprana, las zonas que están bajo alerta meteorológica por fuertes tormentas, ráfagas de viento y posible caída de granizo son:

Córdoba : la provincia está afectada por las tormentas más activas de la región, que se encuentran acompañadas por ráfagas intensas y una alta probabilidad de caída de granizo. Se espera que el fenómeno alcance su punto crítico durante la tarde y la noche, momento el que bajará la temperatura. acompañada de un marcado descenso térmico. Las zonas con peor pronóstico son la capital, el interior y el sur de la provincia.

Santa Fe : rige una alerta amarilla que afecta a gran parte del territorio provincial. La zona más afectada es el sur, donde las ráfagas de viento alcanzarán los 100 km/h.

San Luis: también se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas severas previstas para la tarde. Se espera un cambio brusco en la temperatura hacia el final del día, con un descenso térmico que llevará el termómetro a los 24 °C y que será la puerta de entrada a un frente frío para los próximos días.

¿Qué pasa con el clima en Buenos Aires?

Este jueves 5, las lluvias avanzarán hacia el norte bonaerense y alcanzarán a todo el AMBA. Además, durante la tarde se espera un cielo nublado con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

Tormentas fuertes en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Cómo sigue el clima en Buenos Aires para el finde y el inicio de la próxima semana

Viernes 6 de marzo : temperatura mínima de 19 °C y máxima de 25 °C. Se esperan lluvias desde la madrugada hasta la tarde. Por su parte, a la noche habrá 10% de probabilidades de precipitación. El SMN estima ráfagas de viento fuerte de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Sábado 7 de marzo : mínima de 17 °C y máxima de 23 °C. El cielo estará nublado y se espera un 10% de probabilidades de lluvia por la mañana. Además, habrá ráfagas de vientos fuertes, de entre 42 y 50 km/h.

Domingo 8 de marzo : cielo parcialmente nublado, con una mínima de 16 °C y máxima de 23 °C. No se esperan lluvias, aunque las ráfagas de viento alcanzarán los 50 km/h.

Lunes 9 de marzo: la semana comenzará con una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 26 °C. El cielo estará nublado y habrá un 10% de probabilidades de precipitaciones sobre la tarde/noche.

Qué significa la alerta amarilla por tormenta

Según el SMN, el alerta amarilla por tormenta estima que el área afectada presente tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, las cuales estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén además valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Recomendaciones del SMN por alerta amarilla