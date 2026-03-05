Clima en Neuquén por la mañana

Hoy en Neuquén, el clima se presentará clemente durante la mañana. Con cielos parcialmente nubosos, las temperaturas variarán desde los 4.9°C, proporcionando un ambiente fresco ideal para las actividades matutinas. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 13 km/h, creando una suave brisa que será apenas perceptible. Habrá una probabilidad de lluvia ínfima, por lo que no es necesario llevar paraguas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde y noche, se espera que la temperatura máxima alcance hasta 17°C. A lo largo del día, la humedad relativa alcanzará aproximadamente el 35%. Los vientos del oeste mantendrán una velocidad constante de 15 km/h, lo que produce un ambiente ideal para paseos vespertinos. No se esperan precipitaciones significativas, asegurando una jornada tranquila en Neuquén. La previsión meteorológica sugiere cielos levemente cubiertos, ofreciendo un clima ameno para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 5 de marzo de 2026

Para los que disfrutan de la observación astronómica, el sol saldrá a las 08:47 de la mañana y se pondrá a las 18:16. Esta ventana de luz proporciona suficientes horas de sol para realizar cualquier actividad planeada al aire libre. Observar la puesta de sol podría ser una excelente opción para cerrar el día.