Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 5 de marzo de 2026
Clima de hoy
En San Juan, el clima matutino de hoy se presenta con una impresión de parcial nubosidad, lo cual implica cielos ocasionalmente despejados, permitiendo períodos de sol y aportando una sensación térmica agradable. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C, marcando un inicio de día frío, por lo que se recomienda salir con prendas abrigadas, aunque sin dejar de prever un posterior incremento de la temperatura.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
A medida que avance el día hacia la tarde y noche, la nubosidad en San Juan persistirá de manera intermitente, dejando claros ocasionales. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.4°C, haciendo del clima vespertino un momento más cálido adecuado para actividades al aire libre. Sin embargo, se aconseja estar atento a posibles ráfagas, dado que se espera una velocidad media del viento de hasta 17 km/h, con intensidad superior en algunos momentos.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 5 de marzo de 2026
En lo que respecta a observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:29 horas y se despedirá a las 18:37 horas. Aprovechar estos momentos del día garantiza que se pueda disfrutar del máximo potencial de luz solar.