Esta mañana en Santiago Del Estero, el clima se presentará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que rondarán los 9.5°C. La humedad alcanzará niveles del 63%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad moderada de alrededor de 18 km/h. No se esperan precipitaciones significativas durante la jornada matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde, se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso, con las temperaturas subiendo a un máximo de 22°C. Los vientos se mantendrán constantes, alcanzando velocidades de hasta 26 km/h. La probabilidad de lluvia sigue siendo baja, por lo que las actividades al aire libre no deberían verse afectadas. Al llegar la noche, la temperatura comenzará a disminuir gradualmente, pero el clima seguirá siendo agradable y con cielos sin precipitaciones.