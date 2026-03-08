Se esperan vientos fuertes en Buenos Aires. Foto: NA

Marzo continúa con clima inestable en la Ciudad de Buenos Aires. Después de algunas jornadas de lluvia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó su pronóstico para la semana, que contará con variaciones en la temperatura y vientos fuertes.

Según el SMN, la semana empezará con un lunes nublado, en el cual regirá una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 24 °C, acompañada de ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

¿Vuelve el calor? Qué día el clima se acerca a los 30 °C

El informe del ente climático señala que el viernes 13 de marzo será el día más caluroso de la semana, cuando el termómetro alcance los 28 grados.

¿Vuelve el calor a la Ciudad? Foto: NA

Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires

En tanto, el SMN indica que esta semana no se esperan lluvias, aunque para el sábado 14 de marzo se esperan hasta 10% de probabilidades de precipitaciones, aunque el pronóstico puede variar.

Día a día, cómo va a estar el clima esta semana