Clima inestable, vientos fuertes ¿y lluvia?: cómo va a estar el tiempo esta semana, según el Servicio Meteorológico
El ente climático lanzó su pronóstico para la semana, que contará con variaciones en la temperatura, vientos fuertes y probabilidades de precipitaciones.
Marzo continúa con clima inestable en la Ciudad de Buenos Aires. Después de algunas jornadas de lluvia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó su pronóstico para la semana, que contará con variaciones en la temperatura y vientos fuertes.
Según el SMN, la semana empezará con un lunes nublado, en el cual regirá una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 24 °C, acompañada de ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
¿Vuelve el calor? Qué día el clima se acerca a los 30 °C
El informe del ente climático señala que el viernes 13 de marzo será el día más caluroso de la semana, cuando el termómetro alcance los 28 grados.
Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires
En tanto, el SMN indica que esta semana no se esperan lluvias, aunque para el sábado 14 de marzo se esperan hasta 10% de probabilidades de precipitaciones, aunque el pronóstico puede variar.
Día a día, cómo va a estar el clima esta semana
- Lunes 9 de marzo: mínima de 18 °C y máxima de 24 °C. Cielo nublado todo el día, con ráfagas de viento de entre 40 y 50 km/h.
- Martes 10 de marzo: cielo parcialmente nublado. Mínima de 18 °C y máxima de 25 °C. Los vientos irán de 13 a 22 km/h.
- Miércoles 11 de marzo: mínima de 20 °C y máxima de 27 °C. Vientos de entre 7 y 22 km/h bajo un cielo parcialmente nublado toda la jornada.
- Jueves 12 de marzo: temperatura mínima de 20 grados y máxima de 27 °C. Cielo mayormente nublado y vientos de hasta 22 km/h.
- Viernes 13 de marzo: mínima de 21 °C y máxima de 28 °C. Vientos de hasta 22 km/h bajo un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.
- Sábado 14 de marzo: mínima de 21 °C y máxima de 27 °C. Viento de entre 13 y 22 km/h y cielo de parcial a mayormente nublado todo el día. Para esta jornada se esperan 10% de probabilidades de precipitaciones.