Otoño en Argentina Foto: Foto generada con IA

El otoño 2026 se perfila como una estación marcada por contrastes en Argentina, con variaciones de temperatura y precipitaciones que podrían influir en la vida cotidiana, la agricultura y la planificación urbana. Aunque las condiciones exactas dependen de la evolución de los patrones atmosféricos globales, las tendencias recientes y los informes de diferentes servicios meteorológicos permiten delinear un panorama general sobre lo que podría ocurrir en los próximos meses.

Plaza Sicilia, Palermo. Foto: Instagram @buenosaires.ar

Temperaturas: un otoño más templado en gran parte del país

Durante los últimos años, las transiciones estacionales han mostrado una tendencia a temperaturas más elevadas que los promedios históricos. Para 2026, se espera que esta característica vuelva a repetirse en gran parte del centro y norte de Argentina.

Las masas de aire cálido provenientes del trópico podrían favorecer una primera mitad del otoño con jornadas templadas e incluso cálidas, especialmente en el Litoral, el Norte y la región central. En la Patagonia, en cambio, el descenso térmico se presentaría de forma más temprana, aunque con algunos repuntes cálidos por eventos de viento zonda o entradas de aire seco.

Hacia mayo, el enfriamiento debería ser más marcado, pero con alternancia entre días fríos y otros más benignos, en línea con la variabilidad climática típica del país.

Precipitaciones: posibles excesos en el noreste y déficit en el oeste

Las lluvias otoñales también podrían presentar contrastes según la zona. En el NEA—especialmente Misiones, Corrientes y parte de Chaco—las condiciones de humedad pueden dar lugar a semanas con precipitaciones por encima de lo normal. Esta situación tiene relación con la influencia de sistemas de baja presión y la mayor disponibilidad de humedad desde Brasil.

En cambio, el oeste del país, incluyendo Cuyo y amplias áreas de la Patagonia, podría atravesar un trimestre más seco. La cordillera también podría recibir menos nieve al inicio de la temporada, aunque los primeros eventos significativos suelen darse recién hacia mayo.

La región pampeana, como suele ocurrir, se ubica en un punto intermedio, con episodios de lluvias intensas alternados con períodos secos.

Clima, otoño, invierno, frío. Foto: NA/Damián Dopacio.

Fenómenos destacados: nieblas, primeros fríos y eventos intensos aislados

El otoño es una estación de transición que puede traer fenómenos variados. En 2026 podrían repetirse:

Neblinas matinales persistentes , sobre todo en el litoral y la provincia de Buenos Aires.

Primeras irrupciones de aire frío , que podrían aportar heladas tempranas en zonas rurales del centro y sur.

Tormentas localmente fuertes, especialmente durante marzo y abril en el norte del país.

Qué significa esto para la vida cotidiana

El comportamiento del clima otoñal influye en múltiples actividades: