Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 8 de marzo de 2026
Tiempo hoy
Clima en Córdoba para este domingo por la mañana
Esta mañana en Córdoba, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C. La humedad alcanzará un máximo del 54%, mientras que el viento soplará con una intensidad máxima de 12 km/h. No se esperan precipitaciones en la región.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Durante la tarde y noche, las condiciones del tiempo se mantendrán similares. Las temperaturas subirán, alcanzando un pico máximo de 21.9°C. El cielo continuará mostrando algunas nubes, y no se prevén lluvias. Los vientos se intensificarán levemente, soplando a velocidades máximas de 19 km/h. La humedad será más baja, fluctuando alrededor del 31%. Se recomienda tomar precauciones ante el aumento ligero de la temperatura y la baja humedad.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba
Con el cielo parcialmente nuboso y la ausencia de lluvia, es un buen día para actividades al aire libre. Se aconseja llevar protección solar debido a la exposición prolongada a los rayos del sol, especialmente durante el mediodía y primeras horas de la tarde. Durante la mañana, un abrigo ligero puede ser necesario debido a las temperaturas bajas.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de marzo de 2026
En cuanto a las condiciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, ofreciendo un día con varias horas de luz en Córdoba. Estas condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre en la región.