Clima en Córdoba para este domingo por la mañana

Esta mañana en Córdoba, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C. La humedad alcanzará un máximo del 54%, mientras que el viento soplará con una intensidad máxima de 12 km/h. No se esperan precipitaciones en la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, las condiciones del tiempo se mantendrán similares. Las temperaturas subirán, alcanzando un pico máximo de 21.9°C. El cielo continuará mostrando algunas nubes, y no se prevén lluvias. Los vientos se intensificarán levemente, soplando a velocidades máximas de 19 km/h. La humedad será más baja, fluctuando alrededor del 31%. Se recomienda tomar precauciones ante el aumento ligero de la temperatura y la baja humedad.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Con el cielo parcialmente nuboso y la ausencia de lluvia, es un buen día para actividades al aire libre. Se aconseja llevar protección solar debido a la exposición prolongada a los rayos del sol, especialmente durante el mediodía y primeras horas de la tarde. Durante la mañana, un abrigo ligero puede ser necesario debido a las temperaturas bajas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de marzo de 2026

En cuanto a las condiciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, ofreciendo un día con varias horas de luz en Córdoba. Estas condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre en la región.