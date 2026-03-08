Hoy en Santa Cruz, el clima presentará condiciones típicas de invierno. Durante la mañana, se espera que el cielo esté parcialmente nuboso, con vientos moderados alcanzando hasta 25 km/h. Las temperaturas estarán bajas, con un mínimo de 3.4°C, por lo que es recomendable abrigarse bien si tienes que salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde, las condiciones meteorológicas mantendrán el cielo parcialmente cubierto, sin precipitaciones importantes. Las temperaturas aumentarán ligeramente, alcanzando una máxima de 7.3°C. Los vientos podrían disminuir en intensidad, lo que contribuirá a una sensación térmica menos fría. Durante la noche, los vientos seguirán moderados y la nubosidad podría aumentar, pero el día cerrará sin cambios significativos en cuanto a precipitaciones.