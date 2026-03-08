Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 8 de marzo de 2026
Estado del clima
Hoy en Santa Cruz, el clima presentará condiciones típicas de invierno. Durante la mañana, se espera que el cielo esté parcialmente nuboso, con vientos moderados alcanzando hasta 25 km/h. Las temperaturas estarán bajas, con un mínimo de 3.4°C, por lo que es recomendable abrigarse bien si tienes que salir temprano.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
En la tarde, las condiciones meteorológicas mantendrán el cielo parcialmente cubierto, sin precipitaciones importantes. Las temperaturas aumentarán ligeramente, alcanzando una máxima de 7.3°C. Los vientos podrían disminuir en intensidad, lo que contribuirá a una sensación térmica menos fría. Durante la noche, los vientos seguirán moderados y la nubosidad podría aumentar, pero el día cerrará sin cambios significativos en cuanto a precipitaciones.