Hoy en Córdoba, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se esperan temperaturas mínimas de aproximadamente 7.3°C, lo que favorecerá un ambiente fresco en las primeras horas del día. El viento soplará con una velocidad máxima de 19 km/h, lo que generará una sensación de frescura adicional.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, el clima continuará con condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.9°C, proporcionando un ambiente más cálido y agradable. Se espera que la humedad se mantenga en un 31%, lo que ayudará a mantener las condiciones relativamente secas. La velocidad del viento disminuirá ligeramente, con ráfagas de hasta 12 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 9 de marzo de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas para hoy, el sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, brindando un día con una duración total de 10 horas y 9 minutos de luz solar. Mientras tanto, la luna comenzará a ser visible desde las 17:38, antes de ocultarse nuevamente a las 07:42, lo que marcará el final de la observación lunar de hoy.