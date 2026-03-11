El clima en Catamarca presentará una mañana con cielos despejados, ideal para empezar el día. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 6.4°C, mientras que la humedad alcanzará un máximo de 65%. El viento soplará a una velocidad promedio de 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche, se anticipa un clima de cielos despejados. Las temperaturas continuarán siendo agradables, alcanzando máximas de hasta 23.7°C. Los vientos se incrementarán ligeramente, llegando a ráfagas de hasta 33 km/h. Unos cielos mayormente claros permitirán disfrutar de una agradable velada con bajas probabilidades de lluvia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 11 de marzo de 2026

El amanecer será a las 08:12 y el atardecer se producirá a las 18:33, ofreciendo al día aproximadamente 10 horas y 21 minutos de luz solar. Estos periodos de luz proporcionan una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre, aprovechando el clima favorable y las condiciones meteorológicas estables.