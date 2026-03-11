Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 11 de marzo de 2026
Pronóstico diario
El clima en Catamarca presentará una mañana con cielos despejados, ideal para empezar el día. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 6.4°C, mientras que la humedad alcanzará un máximo de 65%. El viento soplará a una velocidad promedio de 21 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Durante la tarde y noche, se anticipa un clima de cielos despejados. Las temperaturas continuarán siendo agradables, alcanzando máximas de hasta 23.7°C. Los vientos se incrementarán ligeramente, llegando a ráfagas de hasta 33 km/h. Unos cielos mayormente claros permitirán disfrutar de una agradable velada con bajas probabilidades de lluvia.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 11 de marzo de 2026
El amanecer será a las 08:12 y el atardecer se producirá a las 18:33, ofreciendo al día aproximadamente 10 horas y 21 minutos de luz solar. Estos periodos de luz proporcionan una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre, aprovechando el clima favorable y las condiciones meteorológicas estables.