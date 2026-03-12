Lluvias y tormentas. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Buenos Aires tendrá un clima templado este fin de semana, aunque con algunas probabilidades de lluvia intensa y ráfagas de viento el próximo martes 17 y miércoles 18.

Para este jueves, la temperatura estará entre los 21 °C de mínima y 26 °C de máxima, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones. El viernes tendrá condiciones similares, con 19 °C de mínima y 26 °C de máxima, y momentos de sol entre nubes.

Clima en Buenos Aires. Foto: SMN.

Durante el fin de semana, el tiempo permanecerá estable. El sábado se espera una mínima de 20 °C y una máxima de 27 °C, mientras que el domingo el termómetro podría llegar hasta los 30 °C, con cielo mayormente despejado y ambiente cálido.

En tanto, el lunes continuará el ascenso de la temperatura y se perfila como el día más caluroso, con 23 °C de mínima y hasta 32 °C de máxima. Hacia el martes podrían regresar las lluvias intensas, con una máxima cercana a los 29 °C, mientras que el miércoles el cielo volvería a mostrarse mayormente nublado y con temperaturas alrededor de los 28 °C.

Ola de calor en Buenos Aires: cuándo subirá la temperatura y por qué el clima será agobiante en los próximos días

Una nueva ola de calor está por instalarse en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Después de varios días frescos y con temperaturas moderadas, el organismo confirmó que se viene un rápido ascenso térmico que dejará jornadas pesadas, más de 48 horas consecutivas de calor intenso y sensaciones térmicas que podrían superar ampliamente las marcas previstas.

La alerta por altas temperaturas incluye a Buenos Aires dentro de un amplio listado de provincias donde el calor será protagonista. El SMN detalló que, en muchos puntos del país, las máximas superarán los 32 °C, e incluso podrían trepar hasta los 36 °C en sectores del noreste argentino.

Ola de calor en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

Cuándo empieza la ola de calor en Buenos Aires

El fenómeno comenzará a sentirse desde el viernes, cuando los registros empezarán a subir de manera progresiva. Aunque ese día se prevén máximas cercanas a los 30 °C, el calor se intensificará durante el fin de semana y a comienzos de la semana próxima, cuando el termómetro podría acercarse a picos de 36 °C en algunas zonas.

Este cambio brusco llega tras una primera mitad de semana fresca, con temperaturas que no superaron los 26 °C. El SMN anticipa que el aumento será primero gradual, pero luego más marcado a medida que avance el aire cálido desde el norte del país.

Dónde rige la alerta por altas temperaturas

El organismo meteorológico señaló que las provincias más afectadas por la ola de calor serán: Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Córdoba y Buenos Aires, entre otras regiones registradas bajo advertencia.

Estas áreas enfrentarán más de 48 horas consecutivas de calor exigente, con mínimas elevadas que dificultarán el descanso nocturno y mantendrán altos niveles de sensación térmica.

Calor, clima. Foto: NA

Por qué hará tanto calor

El ascenso térmico responde al ingreso de una masa de aire cálido desde el norte del país. Este fenómeno, frecuente en marzo pero amplificado por la humedad y la estabilidad atmosférica, genera días con máximas elevadas y noches que no refrescan lo suficiente. El resultado: sensación térmica elevada, ambientes pesados y condiciones poco favorables para actividades al aire libre.

